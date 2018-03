Hatten Bachelorette Jessica Paszka (27) und Finalist Johannes Haller Sex? Während des romantischen Dreamdates auf Mauritius inklusive intimer Tauchsession soll es bei den beiden auch in den Federn heiß hergegangen sein. Wochen nach der Ausstrahlung plaudert Johannes jetzt aus dem "Bett"-Nähkästchen und verrät gegenüber Promiflash: "Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass wir uns näher waren als zwei Tischtennisspieler an der Tischtennisplatte. Und ich muss schon sagen, wir hatten eine ganz romantische Nacht. Aber ich bleibe Gentleman. Was passiert ist, wissen nur sie und ich."



