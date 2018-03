In der Karibik wütet aktuell der Hurrikan "Irma". Am Wochenende soll er auch den US-Bundesstaat Florida erreichen. Yotta-Ex Maria Hering lebt in Miami und gehört damit zu den Betroffenen, die von der US-Regierung zwangsevakuiert werden. Auf Instagram berichtet sie ihren Fans von der Flucht: "Heute hab ich die Nachricht bekommen von meinem Haus, eine E-Mail – Zwangsevakuierung. Ja, das heißt, wenn du da bleibst, dann kann es sein, dass du echt draufgehst." Gemeinsam mit Freunden hat sich Maria nach Louisiana gerettet.



