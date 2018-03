Schon vor zwei Jahren hat Bahati Venus ihre erste Single "Baby" herausgebracht – mit mäßigem Erfolg. Auch bei DSDS scheiterte sie im vergangenen Sommer und kassierte von den Juroren viermal ein Nein. Nun probiert es die Ex von Richard Lugner (84) noch einmal: Demnächst veröffentlicht sie ihr neues Lied "Nice". Darin singt sie unter anderem die Zeile "Ich geb 'nen Schei**, Mittelfinger in die Luft!". Ob sie damit wohl gegen den Baulöwen schießt? Gegenüber Promiflash gibt Bahati erste Details preis: "Wir erinnern uns daran, dass mein Ex zu mir gesagt hat, ich soll keine Musik machen... Die Aufschlüsselung gibt es natürlich erst dann, wenn das Lied raus ist."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de