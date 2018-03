Berlin - Tag & Nacht-Star Chameen Loca (27) im Schönheits-OP-Rausch! Erst im April ließ sich die Soap-Darstellerin ihre Lippen aufspritzen, jetzt rückte sie direkt mit dem nächsten Body-Secret raus. In einem YouTube-Video verriet sie: "Was habe ich denn wohl an mir machen lassen? Ich habe mir meine Oberweite vergrößern lassen."



