Die neue Miss America ist ein kluges Köpfchen. Cara Mund trat als amtierende "Miss North Dakota 2017" bei der Wahl zur schönsten Frau der Vereinigten Staaten an. Am vergangenen Sonntag setzte sich die 23-Jährige gegen 50 Konkurrentinnen durch. In 97 Jahren gab es vorher noch nie eine Gewinnerin aus ihrem Bundesstaat. Aber Cara kann nicht nur gut aussehen. Sie hat bereits einen Masterabschluss im Fach Wirtschaft von der renommierten Brown Universität in der Tasche und beginnt nun auch noch ein Jura-Studium. Auch sozial ist sie seit Jahren engagiert und hat ehrgeizige Pläne für die Zukunft.



