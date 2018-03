"Leben oder sterben?" Diese Frage stellt der Jigsaw Killer jetzt nach sieben Jahren Pause wieder seinen Opfern. Am 26. Oktober kommt der achte Teil der Saw-Reihe in die deutschen Kinos und sorgt wieder für Gänsehaut pur. Der erste Trailer gibt jetzt schon einen Vorgeschmack auf den grausamen Horror-Streifen. Wer steckt diesmal hinter den sadistischen Psycho-Spielchen und verbirgt sich hinter der Jigsaw-Identität?



