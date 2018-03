Was für eine Ehre! Die New York Fashion Week-Show von Designer Marcel Ostertag eröffnete in diesem Jahr ein in Deutschland bekannt gewordenes Model. Die Gewinnerin der fünften Germany's next Topmodel-Staffel, Alisar Ailabouni (28), enterte den Catwalk als Erste – und präsentierte dabei den Zuschauern ihre Nippel. Auch der Abschluss der Präsentation hatte es in sich: Unter einem hauchdünnen Kleid blitzte der knackige Hintern der 28-Jährigen durch, wie die Instagram-Story der Influencerin designdschungel zeigt.



