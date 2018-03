Jetzt meldet sich endlich Regina Hickst zu Wort. Seit Monaten wird gemunkelt, dass sie die Herzdame an der Seite von ApeCrime-Star Andre Schiebler (26) sei. Nachdem er allerdings via Instagram klargestellt hat, dass er anderweitig vergeben ist, meldet sich nun auch Regina zu Wort. "Andre und ich – kein Paar, nicht zusammen. Wir haben keinen Kontakt mehr. Und nicht, weil wir gestritten haben. Wir haben eine wundervolle Freundschaft gehabt, die einfach nur vier bis fünf Jahre gehalten hat. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wenn es einer verdient hat, glücklich zu werden, dann er."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de