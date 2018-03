Lisa G. (21) wog mal 49 Kilogramm! Heute pflegt die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin einen gesunden Fitness-Lifestyle. Vor wenigen Jahren sah das allerdings noch ganz anders aus. Um in Model-Klamotten zu passen, hungerte sich Lisa auf ein Fliegengewicht runter. Das teilte sie jetzt in einem aktuellen Instagram-Post mit ihren Fans: "Ich stand kurz vor der Magersucht! Heute bin ich schockiert darüber. Ich wiege dort einfach 15 Kilogramm weniger als jetzt." Das dazugehörige Vergleichs-Pic macht deutlich: Lisa ist heute viel fitter und gesünder!



