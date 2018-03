Katja Krasavice (21) hat viele Fans. Um genau zu sein, über 900.000 Abonnenten auf YouTube. Was viele nicht wissen: Unter ihren Anhängern befinden sich auch einige Deutsch-Rapper. Mit welchem die Erotik-YouTuberin kürzlich intensiven Whats-App-Kontakt hatte, verriet sie jetzt im Promiflash-Interview: "Mit RAF Camora (33) habe ich geschrieben. Wir haben über so coole Sachen geredet, über Porno-Stars, die er damals kannte und so. Der ist richtig cool. Dann hat er mich auch eingeladen, dass ich aufs Konzert kommen darf."



