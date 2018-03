Bushido (38) hatte ein großes Image-Problem. Der Rapper ist mittlerweile fünffacher Papa und führt ein beschauliches Familienleben mit Ehefrau Anna-Maria (35) und den Kindern. Vulgär geht es nur noch in seiner Musik zu. Doch das war nicht immer so. Am Anfang seiner Karriere, vor über zehn Jahren, kultivierte er auch privat ein Bad-Boy-Image. Anna-Marias Familie war deshalb zu Beginn ihrer Beziehung nicht wirklich begeistert: "Bei ihrem Vater war die erste Reaktion: ‘Wie, was Bushido?", verriet der Gangsterrap-Titan im Promiflash-Interview.



