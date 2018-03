Heißes Stelldichein bei Love Island! An Tag zehn kann sich das aktuelle Couple Jan Sokolowsky und Elena Miras offenbar nicht mehr länger zurückhalten – und weiht das Liebesnest mit dem allerersten Sex in der deutschen "Love Island"-Geschichte ein! Schon vorab schließt Jan im Promiflash-Interview einen erotischen Ritt mit einer Kandidatin nicht aus. An die große Glocke will es der tätowierte Hottie aber dann lieber nicht hängen: "Wenn ich da Sex hätte, würde ich jetzt nicht morgens aufstehen und das laut rausbrüllen. Aber wenn es zum Thema wird und jemand fragt, dann bin ich ehrlich und sage, dass es passiert ist oder wie es war." Hm, wie seine Flamme so einen Sex-Talk wohl finden wird?



