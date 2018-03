Tiefe Einblicke bei Jelena Karleuša! Die serbische Sängerin behauptet in der Vergangenheit, Kim Kardashian (36) kopiere ihren Style. Die Vorwürfe gehen sogar so weit, dass der Keeping up with the Kardashians-Star dem Popstar einen Post widmet. Darin schreibt Kim unter anderem: "Wir sind beide totale Glam-Girls!" Auf neuesten Paparazzi-Bildern wird jedoch klar: Jelena ist bei ihrer Outfit-Wahl doch nicht immer ganz so stilsicher!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de