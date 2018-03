Endlich wird die "Saw"-Reihe fortgesetzt! Am 26. Oktober kommt nach stolzen sieben Jahren Pause endlich eine weitere Fortsetzung des Splatter-Franchises rund um Serienkiller Jigsaw in die Kinos! Schon der erste Trailer zeigt: Auch "Jigsaw" wird nichts für schwache Nerven! Wie die "Saw"-Erfinder Leigh Whannell (40) und James Wan (40) 2004 eigentlich auf die groteske Scriptidee kamen? Ganz einfach: Während eines MRT-Scans soll der Drehbuchautor Leigh einen Geistesblitz gehabt und die durchtriebene Figur des Massenmörders kreiert haben, wie er in einem Interview mit The A.V. Club verriet. Gespickt wurde die Story dann noch durch Albträume aus der Kindheit der beiden Filmemacher...



