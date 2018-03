Bahnt sich hier eine heimliche Affäre an? Micaela Schäfer (33) und Prinz Marcus von Anhalt (50) zeigen sich in letzter Zeit immer häufiger zusammen in den sozialen Netzwerken. Ein gemeinsamer Schnappschuss sorgte dabei kürzlich für besonders viel Aufmerksamkeit. Auf dem Bild kuschelt sich das Model komplett nackt an den Bordellbesitzer. Ob dieses innige Insta-Pic wirklich etwas zu bedeuten hat? Das verriet Mica jetzt Promiflash bei der Premiere des Tanz der Vampire-Musicals in Hamburg: "Viele unterstellen uns ja ein Techtelmechtel, das ist nicht so. Ich habe kein Interesse an Prinz Marcus, also jetzt Sexuelles, und er auch nicht an mir, weil er steht auf ganz andere Frauen."



