Bastian Yotta (40) lässt es wieder krachen. Lange war es ruhig um den Selfmade-Millionär, jetzt geht er mit Vollgas in die Sex-Offensive. Dass sein Mini-Yotta noch vollkommen funktionsfähig ist, bewies der Orgasmus-King nämlich am Strand von Santa Monica. Dort wurde er mit einer heißen Blondine im Arm und Mega-Latte von Paparazzi geknipst. Was die beiden wohl in den Fluten getrieben haben? Bei seiner neuen Flamme handelt es sich übrigens um die 41-Jährige Moderatorin Liz Fuller.



