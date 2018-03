Seit dem 11. September läuft Love Island auf RTL II täglich ab 22:15 Uhr und die Zuschauer feiern die liebeshungrigen Singles. Aber wie kommt die Sendung bei den deutschen Stars an? Bei der Premiere von Tanz der Vampire in Hamburg verriet Micaela Schäfer (33), dass sie bisher noch keine Episode gesehen habe. Moderator Carsten Spengemann (45) hat zumindest schon mal eingeschaltet: "Vielleicht bin ich dafür schon zu alt, das mag sein. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Dann sah ich irgendwie zwei Tage später, jemanden aus Lehm einen Penis nachbauen. Das war für mich eine sehr befremdliche Situation!"



