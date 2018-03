Holla, wer streckt denn da seine knackigen Pobacken in die Kamera? Das ist Protzunternehmer Bastian Yotta (40) – aber er übt nicht etwa für seine vermeintliche Teilnahme bei Adam sucht Eva! Nein, hinter dieser sexy Aktion auf seinem Facebook-Profil steckt eine ziemlich ernste Message: Der TV-Millionär möchte seine Follower nach dem schrecklichen Las-Vegas-Anschlag wachrütteln. Seine nackige Kehrseite dient als Köder, dass die Fans ja bis zum Ende dranbleiben! Schließlich liegt die Nachricht dem Ex von Maria Hering sehr am Herzen: "Wir müssen das Böse im Ursprung bekämpfen! Schreibt keine Hasskommentare auf Facebook, sendet ein bisschen mehr Liebe raus", lautet sein Aufruf gegen den Terror.



