Die zwei machen die gleiche Verwandlung durch – nur umgekehrt! Ex-Love Island-Bewohnerin Chethrin Schulze (25) wurde mit ihrer Teilnahme bei Curvy Supermodel bekannt. Damals hat die Blondine noch deutlich mehr auf den Rippen. Mittlerweile hat sie 20 Kilo abgenommen und arbeitet hart an einem schlankeren Body. Ganz anders ergeht es der ehemaligen GNTM-Kandidatin Sarina Nowak (24): Sie hungerte, um den Modelidealen zu entsprechen. In ihrem Skinny-Körper fühlte sie sich aber so unwohl, dass sie zugenommen hat und jetzt als Plussize-Model arbeitet. "Ich wurde schon öfter angeschrieben, dass wir die Seiten getauscht haben. So dünn bin ich ja auch nicht, habe ein bisschen Boobies noch und ein bisschen Po", reagierte Chethrin im Interview mit Promiflash bei der Angermaier Trachten-Nacht 2017 auf den Vergleich.



