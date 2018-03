Was für ein Hammer-Hüftschwung! Die Spanierin Alba Duarte (33) zeigt mit ihrer kleinen Tochter Alexia (8) auf Instagram, wie viel Rhythmus sie im Blut haben. Immer im Partnerlook präsentiert das Mutter-Tochter-Gespann coole Moves zu den neuesten Hits und begeistert damit die Netz-Gemeinde. Vor allem Alexia lässt die Zuschauer förmlich ausrasten, denn in ihrem zarten Alter hat sie wahnsinnige Bewegungen drauf. Inzwischen haben sie mit ihren beiden Profilen über 770.000 Follower – und täglich werden es mehr. Kein Wunder, so viel Spaß und Freude wie sie mit ihren Clips versprühen...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de