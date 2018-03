David Friedrich (27) bricht erneut sein Schweigen! Schon am Sonntag äußerte sich der Drummer erstmals zu dem plötzlichen Liebes-Aus mit Jessica Paszka (27). Jetzt verriet der Rockstar, warum er das Ende der Beziehung mit der Bachelorette mithilfe eines Instagram-Posts bestätigte. "Ich will nur nicht, dass Lügengeschichten auftauchen. Deshalb habe ich auch den Weg gewählt, die Trennung auf Instagram bekannt zu geben", erklärte er in einem Interview mit Très Click. Er sei den direkten Weg gegangen, damit nichts gedreht oder geschnitten werden könne.



