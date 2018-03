Edona James meldet sich auf dem roten Teppich zurück! Im September erhielt das Erotiksternchen die Schockdiagnose Brustkrebs. Trotzdem möchte sich das Transgender-Model nicht zurückziehen und wagt sich bei der Venus-Pre-Party "Night of the Nights" nun mit Perücke auf den Red Carpet. "Ich wollte jetzt nicht mit einer Glatze hier herkommen, weil das zeigt mich ja krank. Und ich will nicht, dass die Menschen mich krank sehen. Ich will jetzt kein Mitleid!", erklärt sie im Promiflash-Interview in Berlin.



