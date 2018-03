Bietet Edona James so ihrer Krankheit die Stirn? Das Erotikmodel erhielt im September die traurige Diagnose Brustkrebs. Aber die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin lässt sich von ihrem Schicksal nicht unterkriegen. Bei der Venus-Messe in Berlin witzelte sie im Promiflash-Interview sogar ausgelassen mit dem nimmersatten Porno Klaus (40) herum und ließ sich von ihm an ziemlich intimen Stellen streicheln. Für die beiden Flirtlustigen natürlich alles nur Spaß, aber Ablenkung scheint für Edona aktuell einfach die beste Medizin zu sein!



