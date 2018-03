Es ist offiziell: Julia Jasmin Rühle (30), auch bekannt unter ihrem Spitznamen JJ Sexy, ist neu verliebt! Erst vor etwa drei Monaten gab das Erotik-Model die Trennung von ihrem Noch-Ehemann bekannt. Das Paar war ganze zehn Jahre lang liiert. Bei der Night of the Nights in Berlin gestand die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Promiflash jetzt: Sie ist wieder in festen Händen. Muskelmann René begleitete die DJane sogar auf die Veranstaltung.



