Offener Unterwäsche-Talk mit Sophia Thiel (22)! Die Fitness-Bloggerin zeigt sich im Netz hauptsächlich in ihren Sport-Outfits. Aber was trägt sie eigentlich darunter? Mit Promiflash quatscht die Bloggerin, die aktuell bei "Fitness Diaries" auf Sixx zu sehen ist, ungeniert über ihre Vorlieben: "Letzten Endes, wenn es um die Entscheidung geht, nehme ich immer Sport-Pantys und Sport-BH, das ist so mein Ding." Trotzdem postete Sophia kürzlich auf Instagram ein sexy Dessous-Pic. Was es damit auf sich hat, verrät sie ebenfalls im Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de