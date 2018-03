Ständer-Secret am Soap-Set gelüftet! Stefan Bockelmann (41) verkörperte 16 Jahre lang die Rolle des Malte Winter in der beliebten Serie Unter uns. Im Sommer 2017 stieg er aus der Daily aus. Seitdem hat er seine Zeit genutzt und ein Buch geschrieben! Ohne Scham fasste er seine Set-Erfahrungen zusammen. Besonders spannend: Der sexuelle Akt! In einer bestimmten Szene sollte er nämlich laut Drehbuch auf Kommando eine sichtbare Erektion erzeugen. Wie lief das denn ab? "Die Produktion brauchte so eine Art Stunt-Double für meinen Penis – einen Dummy-Dödel. Wenn ich mir dieses Etwas dann zum richtigen Zeitpunkt vorne in die Hose stopfe, würde es für die Zuschauer so aussehen, als wären meine Hormone so richtig in Schwung geraten", schrieb er in Alles bleibt unter uns – Mein Leben mit der Daily Soap.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de