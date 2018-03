Nicht nur in Hollywood werden derzeit Missbrauchsvorwürfe laut! Auch in der Musikbranche scheint ein Stein ins Rollen gebracht worden zu sein. Denn jetzt behauptet Kaya Jones (33), ehemaliges Mitglied der Girlgroup Pussycat Dolls, auf ihrem Twitter-Kanal: "Wir wurden alle missbraucht. Ich wurde gewarnt: Wenn ich irgendetwas verrate, werde ich meine Karriere oder sogar mein Leben verlieren." Band-Mitbegründerin Robin Antin (56) soll laut dem Web-Magazin The Blast allerdings alle Vorwürfe abstreiten und behaupten, Kaya wolle so nur einen Platz im Scheinwerferlicht ergattern.



