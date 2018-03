Luca Hänni (23) ist mit neuer Musik zurück! Am Freitag ertanzte sich der Ex-DSDS-Sieger mit seinem Teamkollegen Prince Damien (26) den Dance Dance Dance-Titel – aber ruhiger wird es um Luca jetzt nicht! Der Sänger brachte pünktlich zum Show-Finale seine neue Single "Powder" auf den Markt. In dem Clip zeigt sich der Schweizer erwachsen und vor allem eins: megasexy. Der Song und seine Moves kommen bei seinen Fans richtig gut an. "Ich finde den Song und speziell deine Tanzperformance einfach genial", "Der Song ist toll und das Video ist der Hammer" oder "Du bist ein super Tänzer und Sänger. Mach weiter so und hör bitte nie auf damit", waren nur drei User-Kommentare auf seinem Instagram-Profil.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de