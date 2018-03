Rapper Gucci Mane und seine Liebste, Fitnessbloggerin Keyshia Ka'oir (32), trauen sich – und wie! Für 1,7 Millionen US-Dollar heiratet das Couple am 28. Oktober im Hotel "Four Seasons" in Miami. Für ihre prunkvolle Eheschließung müssen die US-Stars aber keinen Cent zahlen. Im Gegenteil: Sie gehen sogar mit einem Plus von 650.000 Dollar raus. Der Grund: Gucci und Keyshia lassen ihre Hochzeit filmen und live im TV übertragen. Dafür sahnen sie richtig ab! Die Braut trägt ein eigens für sie designetes Hochzeitskleid, das über und über mit Diamanten besetzt ist – auf Instagram präsentiert sie es jetzt! Auch die Gästeliste wirkt hochkarätig: P. Diddy (47), Karrueche Tran (29), Big Sean (29) und viele mehr feiern mit dem Paar eine Hochzeit ganz in Weiß!



