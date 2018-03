Fake-Vorwürfe gegen Jessica Paszka (27)? Marco Cerullo (28) kämpft bei Die Bachelorette in der vergangenen Staffel um das Herz der Rosenlady, kennt sie deshalb bestens. Kurz nach deren Trennung von Staffelsieger David Friedrich (28) trifft Promiflash das Model zum Interview – und dort erhebt Marco die eine oder andere Anschuldigung gegen Jessi: "Für mich kam es so rüber, als sei es nicht so, dass sie sich (während der Dreharbeiten zur Kuppelshow, Anm. d. Red.) wirklich für jemanden interessiert hat. Ob sie es ernst gemeint hat, weiß ich halt nicht zu 100 Prozent."



