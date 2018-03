Das Warten hat bald ein Ende: Am 26. Oktober ist es endlich soweit – "Fack ju Göhte 3" kommt deutschlandweit in die Kinos. Dafür fand am Sonntag in München die große Premiere statt, bei der alle Darsteller am roten Teppich erschienen. So glamourös hat man Danger (Max von der Groeben, 25), Chantal (Jella Haase, 24) und Co. noch nie gesehen. Und Uschi Glas, die Darstellerin der schrulligen Lehrerin Ingrid Leimbach-Knorr, verriet gegenüber Promiflash, warum der letzte Teil so ein schöner Abschluss für die Trilogie ist: "Ich finde es ganz toll, dass man wieder an die Schule zurückgegangen ist. Also, dass es wirklich ein Schulfilm geworden ist." Ob Herr Müllers (Elyas M'Barek, 35) legendäre "Arschloch-Klasse" wohl das Abi packt?



