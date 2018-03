Chethrin Schulze (25) feiert Halloween als Horror-Barbie – ein Kostüm-Statement gegen ihren Ex-Liebhaber? Bei Love Island hatte das Model den Hottie Mike Heiter kennengelernt. Kurz nach Show-Ende machte der Essener, der zusammen mit Chethrin als Barbie und Ken in die deutsche Reality-TV-Geschichte eingegangen war, mit seiner Liebsten Schluss. Zur Halloween-Party von Natascha Ochsenknecht (53) erschien die Verschmähte nun im angebrannten Hochzeitskleid – ein neuer Seitenhieb gegen ihren Ex? Im Gespräch mit Promiflash erzählt sie: "Ken hat mich ins Theater gelockt, bevor wir heiraten. Und dann wurde das Theater in Brand gesetzt, weil er wollte, dass ich sterbe, weil er mich loswerden wollte. Und jetzt ist er tot und ich hab überlebt!" Mit dieser Barbie sollte man sich wohl besser nicht anlegen...



