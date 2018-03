Ist dieser Auftritt etwa der Auftakt für eine neue Liebe? Am Montagabend lud Natascha Ochsenknecht (53) erneut zu einer ihrer legendären Halloween-Partys. Auch auf der Gästeliste: Die Bachelorette-Finalist Niklas Schröder und Love Island-Finalistin Chethrin Schulze (25). Beide mussten dieses Jahr eine Enttäuschung in Liebesdingen verkraften – trösten sie sich jetzt etwa miteinander? Immerhin tauchten die beiden nicht nur zusammen beim Event auf, sie gaben auch das perfekte Horror-Brautpaar ab. "Ja, also der Nik, der ist schon attraktiv, ne!", gab Chethrin im Promiflash-Interview verschmitzt zu.



