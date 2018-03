OP-Sucht bekommt mit ihr noch einmal eine ganz andere Bedeutung. Nikki Exotika ist eine Transfrau, die sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer fleischgewordenen Barbiepuppe umoperieren lassen hat. Über eine Million Dollar investierte sie in ihre Verwandlung, um zu dem Menschen zu werden, als der sie sich schon immer gefühlt hat. Im Interview mit Daily Mail verriet die 35-Jährige, was ihr jetzt noch zu ihrem großen Glück fehlt: der passende Ken!



