Zuckerschnute Marnie The Dog lässt sich ihren Geburtstag so richtig schmecken! Die tierische Instagram-Sensation feierte vor einigen Tagen ihren 16. Jubeltag mit einem süßen Kuchen und Frauchen Shirley Braha. Die New Yorkerin hatte die Senior-Vierbeinerin vor fünf Jahren aus einem Tierheim geholt und im Laufe der Zeit zum gefeierten Netz-Star gemacht. Ob es jetzt auch Glamour-Glückwünsche von Marnies Promifreunden gibt? Schließlich ist die Shih-Tzu-Hündin mit Stars wie Miley Cyrus (24), Demi Lovato (25), Selena Gomez (25) und dem Cast von The Big Bang Theory bestens bekannt!



