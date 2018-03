Dieses Konzert wird Harry Styles (23) wohl so schnell nicht vergessen. Während der Sexskandal um Filmproduzent Harvey Weinstein (65) Hollywood überschattet, muss auch der britische Popstar eine Attacke verkraften. Bekanntermaßen scheut Harry nicht davor zurück, seinen Fans eine intime Show zu bieten – die wird ihm allerdings jetzt zum Verhängnis. Während seiner Performance beim "We Can Survive"-Benefizkonzert in Los Angeles am Wochenende, nutzte einer seiner Fans die Gunst der Stunde und griff dem One Direction-Star in die Weichteile. Die Aktion blieb auch im Netz nicht unbemerkt, Fans sprachen sich mit dem Hashtag #RespectHarry gegen die sexuelle Belästigung ihres Idols aus!



