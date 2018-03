Fack ju Göhte geht in die letzte Runde – jedoch ohne Karoline Herfurth (33) alias Lisi Schnabelstedt! Im “Final Fack” muss die "Arschloch-Klasse" mit Danger, Chantal und Co. ohne die Streber-Lehrerin auskommen. Bei der Premiere des dritten "Fack ju Göhte"-Teils sprach unter anderem Gizem Emre alias Zeynep mit Promiflash über die Dreharbeiten ohne Karoline: ”Klar, haben wir an sie gedacht. Wir waren auch traurig, dass sie nicht mehr da war. Aber trotzdem nimmt so ein Film seinen Lauf und man ist dann so drin, dass man nicht mehr daran denkt, wer nicht mehr dabei ist.”



