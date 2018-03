Chethrin Schulze (25) kennt sich mit akutem Herzschmerz aus. Die Love Island-Barbie wurde erst kürzlich von ihrem "Ken" Mike Heiter verlassen. Deshalb weiß sie genau, wie sich die Show-Gewinnerin Elena Miras fühlt. Denn auch zwischen ihr und Jan Sokolowsky ist schon wieder Schluss. Im Interview mit Promiflash äußert sie ihr tiefes Mitgefühl und erklärt: "Ich habe gedacht: 'Entweder trennen die sich ganz schnell oder die bleiben ewig zusammen.' Für mich gab es nur die beiden Optionen, aber kein Mittelding." Ob sie das jetzt immer noch so sieht? Am Freitagabend schon präsentierte Elena ihren neuen Freund: Chethrins Ex Mike!



