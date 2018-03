Heulsuse oder tapfere Verlassene? Die Love Island-Finalistin Chethrin Schulze (25) muss in Liebesdingen ganz schön einstecken: Mike Heiter, der ihr in der Kuppelshow noch rührend seine Zuneigung gestand, trennte sich kurz darauf von ihr. Nur wenige Tage später gibt es schon eine neue Flamme an seiner Seite – und das ist ausgerechnet die rassige Schweizerin Elena Miras. Wer jetzt jedoch denkt, dass die Berliner Spruchkanone deshalb den Kopf in den Sand steckt, der täuscht sich: Die ehemalige Curvy Supermodel-Kandidatin reagiert in einem Instagram-Video auf die frische Beziehung und wirkt darin außerordentlich tapfer!



