Es ist bald wieder Halloween – und besonders die Promis werfen sich hierfür in ihre aufwendigsten Kostüme. Einer, der mit seinen Verkleidungen regelmäßig über die Stränge schlägt: Arrow-Star Colton Haynes! Denn der zeigt mit Vorliebe viel Brust bei seinen Maskeraden – und amüsiert aktuell in einer supersexy Marge Simpson-Verkleidung inklusive XXL-Oberweite! Doch auch in den Jahren zuvor ließ er tief blicken: Als extrem versexte Miss Piggy oder überstylte Ursula aus Arielle begeisterte der Schauspieler bereits! Ob er da mal nicht Halloween-Ikone Heidi Klum (44) Konkurrenz macht?



