Melody Haase (23) ist bald bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies zu sehen – ganz so wie Gott, beziehungsweise die Schönheitschirurgen sie geschaffen haben. Im Juli 2016 ließ sich die einstige DSDS-Kandidatin die Nase verkleinern. Nur drei Monate später wurde ihr Bauchfett mit der Cool-Sculpting-Methode weggefroren. In diesem Sommer war dann ihre Vorderseite an der Reihe und Melody erfreut sich seitdem an einer – für sie – optisch perfekten Designer-Vagina. Anfang des Jahres und im Juli 2017 bekam sie dank Brazilian Butt Lifting einen pralleren Hintern. Ihre Rundumerneuerung bekommen die Zuschauer ab dem 11. November zu Gesicht.



