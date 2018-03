Und wieder geht eine Insel-Liebe in die Brüche: Die Love Island-Bewohner Linda und Basti haben sich getrennt. Schon länger wurde gemunkelt, dass es zwischen den beiden kriselt. Jetzt gab die Blondine das Liebes-Aus via Instagram bekannt. Bei der Halloweenparty der "STALKER-EVENTS, sehen und gesehen werden" im Dortmunder Club iRoom erklärte Basti im Promiflash-Interview noch, warum es zwischen ihm und der Kellnerin nicht mehr richtig laufen würde: "In der Villa lernt man die Leute kennen, ohne dass sie was haben, ohne dass sie irgendwer sind, und sobald sie draußen sind, ändern sich die Leute. Das war bei mir der Fall. Ich habe Linda anders kennengelernt, als sie draußen ist."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de