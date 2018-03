Was Melanie Müller (29) und Sarah Nowak (26) wohl dazu sagen? Beide Ex-Der Bachelor-Kandidatinnen nennen ihre erstgeborene Tochter Mia Rose. Die Dritte im Bunde könnte jetzt nachziehen – laut einem Instagram-Video erwägt auch die schwangere Inci Sencer (24), ihrer Tochter diesen Namen zu geben: "Auf jeden Fall ist einmal der Name Mila Joleen im Gespräch, Lamilia und Emilia und ein Name sticht natürlich besonders stark raus, und das ist Mia Rose." Ob sie das wirklich ernst meint?



