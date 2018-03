Selena Gomez (25) kann einfach alles tragen! Für ihr neues Musikvideo zu ihrer Single "Wolves" ließ sich die Sängerin etwas Besonderes einfallen. In dem Clip ruft sie ihr Song-Partner DJ Marshmello via Facetime an und spielt der hübschen Brünetten ihr gemeinsames Lied vor: Sel tanzt daraufhin nur mit einem pinken Seiden-Bademantel bekleidet durch eine riesige Traumvilla. Bei ihrem sexy Streifzug durch das Anwesen macht die 25-Jährige alles zur Tanzfläche.



