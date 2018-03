Ihr Babybäuchlein sorgt momentan im Netz für ordentlich Diskussionen! Yiota Kouzoukas genießt momentan ihre erste Schwangerschaft. Der Sohn der australischen Influencerin soll schon im Januar auf die Welt kommen – eine große Murmel hat die 29-Jährige aber bisher nicht. Unter ihren Instagram-Beiträgen werden daher kritische User-Stimmen laut: "Wie ist das möglich?", fragte eine Followerin. Die Beauty stellte jetzt klar: Sie leidet an einer Rückwärtsneigung der Gebärmutter, ihr Bauch wächst daher erst seit ein paar Wochen wie gewohnt nach außen und nicht mehr nach innen. Sorgen wegen des kleinen Babybauchs müssen sich ihre Fans also nicht machen: "Ich bin vollkommen gesund, mein Baby ist vollkommen gesund und das ist alles, was zählt."



