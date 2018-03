Während andere Paare in der Liebesvilla alle Hemmungen fallen ließen, wartete das Love Island-Paar Andre Schimmel und Annika Zschuppe lieber auf das Ende der Kuppel-Show. Im Promiflash-Interview verrieten die beiden: "Wir haben was Offenes am Laufen", und gestanden auch, wie sich die erste sexuelle Begegnung angefühlt hat: "Erlösung!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de