Booty-Paradebeispiel Lisa G. (21) – ist die Po-Konkurrenz bald zu groß? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mausert sich in den letzten Jahren zum Inbegriff einer Fitness-Queen. Sie ist es, die die speziellen Gesäß-Workouts, inklusive Squats und Co., national besonders populär macht. Inzwischen ist die (po)tentielle Konkurrenz allerdings ganz schön gewachsen – kann sich das Model da weiterhin behaupten? Promiflash hat jetzt den Booty-Check gemacht!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de