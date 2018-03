Dieser Film bietet definitiv viel mehr als nur ein paar superheiße Sexszenen. Am kommenden Valentinstag startet mit Fifty Shades Freed der letzte Teil der Trilogie rund um Anastasia Steele (Dakota Johnson, 28) und ihren Liebsten Christian Grey (Jamie Dornan, 35) in den Kinos. Jetzt erschien nach einigen Teasern auch endlich der erste richtige Filmtrailer – und der verspricht einige megaspannende Entwicklungen in der Storyline!



