Der neue Rosenkavalier heißt Daniel Völz (32)! Der Immobilienmakler wird 2018 bei Der Bachelor nach der Liebe seines Lebens suchen. Die große Überraschung: Er ist nicht das erste Mitglied seiner Familie, das vor eine TV- oder Filmkamera tritt. Sein Großvater ist der deutsche Schauspieler Wolfgang Völz, bekannt aus Filmen wie "Der Wixxer" und Serien wie "Pippi Langstrumpf". Junge und alte Fans kennen vor allem seine Stimme – denn die leiht er dem Lügenbären Käpt'n Blaubär in der gleichnamigen Verfilmung. Seine Mutter hingegen dürften alle schon einmal gehört haben - sie gab Jennifer Grey in "Dirty Dancing" ihre Stimme für die deutsche Fassung. Daniel selbst hat in Amerika studiert, organisiert jetzt Abenteuerurlaube und liebt Hunde.



