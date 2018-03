Feliz cumpleaños, Karol Sevilla! Die mexikanische Schauspielerin wird heute schon 18 Jahre alt. Mit ihrer Rolle als Luna Valente in der beliebten Disney-Channel-Serie Soy Luna wurde Karol international berühmt. Zwar ist sie auf dem Papier jetzt volljährig, mit dem Erwachsenwerden hat sie es aber nicht eilig, wie sie schon im Sommer 2016 in einem Promiflash-Interview erklärte: "Ich werde Stück für Stück erwachsener. Ich wachse daran, was ich tue. Ich genieße alles auf diesem Weg. Ich fühle keinen Druck. Für heute bin ich einfach glücklich mit dem, was ich habe."



